Strage di Capodanno a Crans Montana il bilancio è destinato ad aggravarsi | 19 italiani tra i dispersi

Nella notte di Capodanno a Crans Montana si è verificata una grave tragedia. Attualmente il bilancio delle persone scomparse, tra cui 19 italiani, risulta ancora provvisorio. Le autorità stanno lavorando per chiarire le cause dell’accaduto e per aggiornare i dati disponibili. La situazione resta sotto stretta osservazione mentre si attendono ulteriori sviluppi.

Strage di Capodanno a Crans Montana, resta ancora provvisorio il bilancio della tragedia avvenuta nella notte di Capodanno nella nota località montana, in Svizzera. Secondo le informazioni fornite dalle autorità elvetiche e rilanciate dal governo italiano, il numero delle vittime potrebbe salire ulteriormente nelle prossime ore, mentre proseguono le operazioni di soccorso e identificazione. Tajani: «Vittime potrebbero essere circa quaranta». A fare il punto della situazione è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto a SkyTg24. «Le informazioni che arrivano dalle autorità svizzere parlano di un bilancio ancora provvisorio: le vittime potrebbero essere circa quaranta, secondo dati non ufficiali della polizia, mentre i feriti sarebbero oltre cento e sono stati trasferiti in diversi ospedali del Paese», ha spiegato Tajani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Strage Capodanno a Crans Montana, almeno 47 morti. Tajani “Italiani coinvolti” - ROMA (ITALPRESS) – Un incendio ha causato 47 morti accertati finora e circa cento feriti in una stazione sciistica di Crans Montana, nel ... iltempo.it