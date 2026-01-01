Strage di Capodanno a Crans Montana il bilancio è destinato ad aggravarsi | 19 italiani tra i dispersi
Nella notte di Capodanno a Crans Montana si è verificata una grave tragedia. Attualmente il bilancio delle persone scomparse, tra cui 19 italiani, risulta ancora provvisorio. Le autorità stanno lavorando per chiarire le cause dell’accaduto e per aggiornare i dati disponibili. La situazione resta sotto stretta osservazione mentre si attendono ulteriori sviluppi.
Strage di Capodanno a Crans Montana, resta ancora provvisorio il bilancio della tragedia avvenuta nella notte di Capodanno nella nota località montana, in Svizzera. Secondo le informazioni fornite dalle autorità elvetiche e rilanciate dal governo italiano, il numero delle vittime potrebbe salire ulteriormente nelle prossime ore, mentre proseguono le operazioni di soccorso e identificazione. Tajani: «Vittime potrebbero essere circa quaranta». A fare il punto della situazione è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto a SkyTg24. «Le informazioni che arrivano dalle autorità svizzere parlano di un bilancio ancora provvisorio: le vittime potrebbero essere circa quaranta, secondo dati non ufficiali della polizia, mentre i feriti sarebbero oltre cento e sono stati trasferiti in diversi ospedali del Paese», ha spiegato Tajani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Strage di Capodanno a Crans Montana, il bilancio è destinato ad aggravarsi. Tajani: “16 italiani dispersi”
Leggi anche: Strage di Capodanno a Crans Montana, il bilancio è destinato ad aggravarsi
Crans-Montana: strage alla festa di Capodanno; Strage di Crans-Montana, 40 morti e 100 feriti: “Le vittime non identificabili per le ustioni”; La strage di Capodanno a Crans Montana, cosa sappiamo finora e gli italiani coinvolti; Cosa sappiamo della strage causata da un incendio a Crans-Montana, in Svizzera.
Strage Capodanno a Crans Montana, almeno 47 morti. Tajani “Italiani coinvolti” - ROMA (ITALPRESS) – Un incendio ha causato 47 morti accertati finora e circa cento feriti in una stazione sciistica di Crans Montana, nel ... iltempo.it
Strage di Crans-Montana, nel lounge bar Le Constellation molto legno e una sola via di fuga - Dopo l'incendio di Capodanno al Constellation, emergono dettagli sulla struttura del locale e interrogativi sulla sicurezza ... ilfattoquotidiano.it
Crans, la strage nella località sciistica teatro dei trionfi di Goggia e Brignone. Nel locale in fiamme una sola via di fuga - dove un'esplosione ha ucciso quaranta persone nella notte di Capodanno - ilfattoquotidiano.it
Strage di Capodanno a Crans-Montana: quaranta morti e cento feriti, tante vittime under 30. L'ambasciatore: “Ci sono italiani di cui non abbiamo notizie” - facebook.com facebook
La strage dei ragazzi a Crans-Montana: 47 morti alla festa di Capodanno. Tajani: “Una dozzina di italiani in ospedale, 16 dispersi”. Una sedicenne milanese in coma x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.