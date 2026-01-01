Strage di Capodanno a Crans-Montana i nomi degli italiani coinvolti

La notte di Capodanno a Crans-Montana si è conclusa con un grave incidente, coinvolgendo anche cittadini italiani. Tra i dispersi e i feriti, molti sono giovani, e l'evento ha suscitato preoccupazione. Le autorità stanno indagando sulle cause di quanto accaduto, mentre si cercano di fornire assistenza ai coinvolti. La situazione rimane sotto controllo e si attendono aggiornamenti ufficiali.

La notte di Capodanno a Crans-Montana si è trasformata in una strage che coinvolge anche l'Italia. Tra i dispersi e i ricoverati della festa finita nel caos ci sono diversi cittadini italiani, molti dei quali giovanissimi. Il bilancio resta grave: 16 persone disperse e 15 ricoverate, mentre proseguono le verifiche ufficiali e le ricerche. Al centro di informazioni allestito dall'Unità di crisi della Farnesina a Crans-Montana si sono radunati familiari e amici in attesa di notizie. È attraverso le loro testimonianze che stanno emergendo i primi nomi degli italiani che non hanno più dato notizie di sé dopo la tragedia.

