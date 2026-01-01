Strage di Capodanno a Crans 47 morti e 115 feriti | Ci vorranno giorni per identificare i corpi Tajani | 16 italiani dispersi – I video

La tragedia di Capodanno a Crans ha causato 47 vittime e 115 feriti, con molte persone ancora da identificare. Tra i presenti, sono stati identificati tra 12 e 15 italiani in ospedale, mentre 16 risultano ancora dispersi. Le autorità stanno lavorando per chiarire le cause e supportare le famiglie colpite.

Sono tra i 12 e 15 gli italiani identificati in ospedale, 16 quelli dispersi, dopo la tragedia di Capodanno di Cran. Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani nel pomeriggio di giovedì 1° gennaio in merito al rogo in un locale a Crans-Montana, sulle Alpi svizzere. Le vittime accertate dell’incendio di Capodanno sono al momento 47, ha precisato Tajani, che ha pianto la «tragedia enorme» e riferito che potrebbe raggiungere la località tra domani e dopodomani. In una conferenza stampa a Sion il comandante della polizia cantonale Frédéric Gisler ha parlato più genericamente di una 40ina di morti accertati, oltre a 115 feriti di cui, ha detto, «la maggior parte sono in gravi condizioni» a causa delle gravi ustioni riportate. 🔗 Leggi su Open.online

