L'incidente di Crans-Montana ha sollevato molte domande sulla sicurezza del locale. Secondo l'esperto, l'unica via di uscita era una sola, una scala che porta al piano inferiore, dove si trovava una sala con biliardi. Questa configurazione ha contribuito a complicare l'evacuazione, evidenziando l'importanza di analizzare e migliorare le misure di sicurezza nei locali pubblici.

"È un bar normale, c'è una scala che scende al piano di sotto, dove c'è una grande sala con dei biliardi. In Italia a una struttura così non darebbero mai l'autorizzazione per organizzare delle feste, perché ci vogliono pareti ignifughe e anche gli arredi devono essere ignifughi e avere un'uscita di sicurezza ogni 75 persone. Quel locale lì ha solo un'uscita di sicurezza e le pareti non erano ignifughe". Così Antonio Bandirali, Dir. Sicurezza Antincendi JRC - Ispra (Varese) ha illustrato le caratteristiche del bar Constellation di Crans-Montana, dove è avvenuta la strage di Capodanno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Strage Crans-Montana, parla l'esperto: "C'era solo un'uscita di sicurezza"

