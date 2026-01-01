Strage Crans Montana ecco come stanno i tre italiani ricoverati all' ospedale Niguarda
A seguito della tragedia di Crans Montana, i medici dell’ospedale Niguarda di Milano, Franz Wilhelm Baruffaldi Preis e Filippo Galbiati, aggiornano sulle condizioni di tre italiani ricoverati. I giovani, trasferiti dalla Svizzera, sono sotto monitoraggio e ricevono le cure necessarie. Di seguito, un quadro attuale delle loro condizioni e delle eventuali evoluzioni mediche.
I medici dell'ospedale di Milano, Franz Wilhelm Baruffaldi Preis e Filippo Galbiati, fanno il punto sulle condizioni dei tre giovani trasferiti dalla Svizzera. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche: Crans-Montana, Bertolaso: "Al Niguarda tre ragazzi italiani feriti"
Leggi anche: Strage di Crans Montana: allertato Centro ustionati del Niguarda, in arrivo i primi tre pazienti
Strage di Crans-Montana, 40 morti e 100 feriti: “Le vittime non identificabili per le ustioni”; La strage di Capodanno a Crans Montana, cosa sappiamo finora e gli italiani coinvolti; Cosa sappiamo della strage causata da un incendio a Crans-Montana, in Svizzera; Incendio Crans-Montana, almeno 47 giovani morti e 115 feriti. Ambiasciatore italiano: 6 connazionali dispersi, 13 ricoverati.
Strage alla festa di Capodanno, almeno 47 morti tra le fiamme a Crans-Montana. Sei italiani dispersi e 13 in ospedale - Riguardo ai feriti, l'ultimo bilancio diffuso in serata è di 13 ragazzi ricoverati in ospedale: 2 sedicenni e una ragazza di 30 anni sono stati trasferiti al Niguarda di Milano, con ustioni sul 30- ansa.it
Strage Crans-Montana, direttore PS Niguarda: "Psicologi a supporto famiglie feriti" - 'Il Niguarda si è preparato nella giornata di oggi attivando l'unità di crisi con la direzione sanitaria e la direzione generale. adnkronos.com
Strage di Capodanno a Crans-Montana, i nomi degli italiani coinvolti - Montana si è trasformata in una strage che coinvolge anche l’Italia. thesocialpost.it
Strage di Crans Montana, l'ambasciatore italiano Cornado: sei italiani dispersi e 13 in ospedale #ANSA - facebook.com facebook
Strage a Crans-Montana, Bertolaso:"In partenza per la Svizzera team di specialisti e psicologi" x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.