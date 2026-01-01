Strage Crans-Montana ecco come stanno i tre italiani ricoverati all' ospedale Niguarda

L’incidente di Crans-Montana ha coinvolto tre italiani, attualmente in cura presso l’ospedale Niguarda di Milano. I medici Franz Wilhelm Baruffaldi Preis e Filippo Galbiati aggiornano sulle condizioni di salute dei giovani, trasferiti dalla Svizzera. Questo articolo fornisce un quadro chiaro e dettagliato sulla loro situazione, offrendo informazioni ufficiali e aggiornate sul decorso clinico.

I medici dell'ospedale di Milano, Franz Wilhelm Baruffaldi Preis e Filippo Galbiati, fanno il punto sulle condizioni dei tre giovani trasferiti dalla Svizzera.

Strage alla festa di Capodanno, almeno 47 morti tra le fiamme a Crans-Montana. Sei italiani dispersi e 13 in ospedale - Riguardo ai feriti, l'ultimo bilancio diffuso in serata è di 13 ragazzi ricoverati in ospedale: 2 sedicenni e una ragazza di 30 anni sono stati trasferiti al Niguarda di Milano, con ustioni sul 30- ansa.it

Strage di Capodanno a Crans-Montana, i nomi degli italiani coinvolti - Montana si è trasformata in una strage che coinvolge anche l’Italia. thesocialpost.it

Strage di Crans Montana, l'ambasciatore italiano Cornado: sei italiani dispersi e 13 in ospedale #ANSA - facebook.com facebook

Strage di Crans-Montana, l'omaggio alle vittime: la veglia fuori dal locale x.com

