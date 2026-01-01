Un incendio in una stazione sciistica di Crans Montana, in Svizzera, ha causato almeno 47 vittime e circa cento feriti. La tragedia si è verificata durante il periodo di Capodanno, coinvolgendo anche cittadini italiani, come confermato dal ministro Tajani. Le autorità stanno ancora lavorando per chiarire le cause e fornire assistenza alle persone colpite.

ROMA (ITALPRESS) – Un incendio ha causato 47 morti accertati finora e circa cento feriti in una stazione sciistica di Crans Montana, nel cantone vallese della Svizzera. “Purtroppo ci sono italiani coinvolti”, ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a “Tg4 Diario del Giorno”. “Noi abbiamo al momento una dozzina di italiani, 12-15, ricoverati negli ospedali nella Svizzera e una quindicina circa di dispersi”. “L'ospedale di Niguarda – aggiunge – sta per accogliere tre feriti gravi. L'ospedale di Novara è a disposizione, la solidarietà italiana non è mancata. Siamo vicini al popolo svizzero ma ci siamo anche vicini a tutti gli italiani che in questo momento stanno vivendo attimi di disperazione”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Strage Capodanno a Crans Montana, almeno 47 morti. Tajani “Italiani coinvolti”

Leggi anche: Crans-Montana, strage di Capodanno a Le Constellation Bar: 47 morti. Tajani: “Ci sono italiani coinvolti”

Leggi anche: Strage di giovanissimi alla festa di Capodanno a Crans-Montana: 47 morti, 100 feriti | Tajani: "16 italiani dispersi, 12 ricoverati". Chi sono

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Strage di Capodanno a Crans-Montana, 47 morti e 100 feriti | Tajani: 15 italiani dispersi e 12 ricoverati | L'ambasciatore: Incendio causato da un petardo sul controsoffitto; Incendio di Crans-Montana, Tajani: 16 italiani dispersi, una quindicina i feriti; La strage di Capodanno a Crans Montana, cosa sappiamo finora e gli italiani coinvolti; Strage di Crans-Montana, 40 morti e 100 feriti: “Le vittime non identificabili per le ustioni”.

Strage Capodanno a Crans Montana, almeno 47 morti. Tajani “Italiani coinvolti” - ROMA (ITALPRESS) – Un incendio ha causato 47 morti accertati finora e circa cento feriti in una stazione sciistica di Crans Montana, nel ... iltempo.it