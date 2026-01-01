Strage alla festa di Capodanno sulle Alpi svizzere 40 morti nell’incendio nel bar pieno di turisti | Era un party per under 17 – I video

Una tragedia si è verificata a Crans-Montana, nelle Alpi svizzere, dove un incendio nel locale di un bar ha causato circa 40 vittime. L’incidente, avvenuto durante una festa di Capodanno frequentata da giovani, ha sconvolto la comunità locale e gli addetti ai lavori. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incendio, mentre si cercano testimonianze e dettagli per chiarire quanto accaduto in questa drammatica notte.

Strage di Capodanno alla stazione sciistica: morti e feriti nell’incendio in un bar in Svizzera, inferno di fuoco a Crans-Montana - Strage di Capodanno alla stazione sciistica: morti e feriti nell'incendio in un bar in Svizzera, inferno di fuoco a Crans- msn.com

Strage in un bar pieno di turisti sulle Alpi Svizzere, almeno 10 morti per l’esplosione alla festa di Capodano: «Era un party per under 17» – I video - Sono ancora da accertare le cause dietro lo scoppio e il rogo divampato nella lussuosa località sciistica svizzera. msn.com

Il Capodanno tra festa e raccoglimento nella capitale australiana dopo la strage di Bondi Beach. Rafforzate le misure di sicurezza. - facebook.com facebook

Oggi spegniamo le luci di queste giornate di festa per ricordare le vittime dell’attentato terroristico di matrice palestinese all’Aeroporto di Fiumicino nel 1985. Il 27 dicembre di quell’anno, quattro palestinesi facenti capo ad Abu Nidal, gettarono bombe a mano e x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.