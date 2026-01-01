Strage alla festa di Capodanno sulle Alpi svizzere 40 morti nell’incendio nel bar pieno di turisti | Era un party per under 17 – I video

Una tragedia si è verificata a Crans-Montana, nelle Alpi svizzere, dove un incendio nel locale di un bar ha causato circa 40 vittime. L’incidente, avvenuto durante una festa di Capodanno frequentata da giovani, ha sconvolto la comunità locale e gli addetti ai lavori. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incendio, mentre si cercano testimonianze e dettagli per chiarire quanto accaduto in questa drammatica notte.

Sono circa 40 le persone rimaste uccise nell’esplosione che ha devastato un bar nella località di lusso di Crans-Motana, in Svizzera. La stima più aggiornata delle vittime arriva dalla Farnesina, sulla base delle informazioni fornite dalla polizia locale. Nell’incendio sono rimaste ferite almeno altre 100 persone. All’1.30 è partito l’allarme dopo il boato avvenuto nel locale Le Constellation della lussuosa località sciistica alpina. Si tratta di un bar molto frequentato dai turisti, colpiti mentre erano in corso i festeggiamenti per il nuovo anno. Secondo fonti citate dal Corriere sera, era in corso una festa per under 17. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

