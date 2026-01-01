Strage alla festa di Capodanno a Crans-Montana | 40 morti 100 feriti in un rogo Un medico | Catastrofico abbiamo trasportato pazienti intubati L' ambasciatore | ci sono italiani di cui non abbiamo notizie
Un grave incendio si è verificato nella notte di Capodanno nel locale «Le Constellation» a Crans-Montana, causando almeno 40 vittime e 100 feriti. Il rogo, sviluppatosi nel seminterrato durante la festa, ha coinvolto un pubblico di circa 400 persone. Un medico ha descritto la situazione come «catastrofica», mentre l’ambasciata italiana sta cercando di rintracciare alcuni connazionali che risultano ancora dispersi.
