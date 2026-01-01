Strage alla festa di Capodanno a Crans-Montana | 40 morti 100 feriti in un rogo Un medico | Catastrofico abbiamo trasportato pazienti intubati L' ambasciatore | ci sono italiani di cui non abbiamo notizie

Un grave incendio si è verificato nella notte di Capodanno nel locale «Le Constellation» a Crans-Montana, causando almeno 40 vittime e 100 feriti. Il rogo, sviluppatosi nel seminterrato durante la festa, ha coinvolto un pubblico di circa 400 persone. Un medico ha descritto la situazione come «catastrofica», mentre l’ambasciata italiana sta cercando di rintracciare alcuni connazionali che risultano ancora dispersi.

Strage alla festa di Capodanno; 40 morti e 100 feriti a Crans-Montana. 'Ci sono italiani di cui non si hanno notizie' - L'ambasciatore italiano: 'Ci vorrà tempo per le identificazioni'. ansa.it

Crans, la strage nella località sciistica teatro dei trionfi di Goggia e Brignone. Nel locale in fiamme una sola via di fuga - dove un'esplosione ha ucciso quaranta persone nella notte di Capodanno - ilfattoquotidiano.it

Strage alla festa di Capodanno a Crans-Montana, cordoglio di Meloni per le vittime. I testimoni: "Il fuoco partito dalle candele sulle bottiglie di champagne". L'ambasciatore italiano: "Ci vorrà tempo per le identificazioni" #ANSA x.com

È strage alla festa di Capodanno di Crans-Montana, nota località sciistica svizzera. All’una e trenta del mattino, un’esplosione seguita da un incendio ha devastato un locale affollato di giovani. Secondo la Farnesina, ci sono oltre 40 vittime e un centinaio di feri - facebook.com facebook

