Strage a festa di Capodanno a Crans-Montana in Svizzera | 40 morti e 100 feriti Tajani | Non esclusa presenza di italiani

Una tragica esplosione durante una festa di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, ha causato almeno 40 decessi e circa 100 feriti. La Polizia locale esclude cause dolose, mentre il ministro Tajani ha menzionato la possibile presenza di italiani tra le vittime. L’incidente ha sconvolto la tranquilla località sciistica, portando attenzione su quanto accaduto in questa tragica notte di inizio anno.

Strage alla festa di Capodanno; 40 morti e 100 feriti a Crans-Montana. 'Ci sono italiani di cui non si hanno notizie' - L'ambasciatore italiano: 'Ci vorrà tempo per le identificazioni'. ansa.it

Esplosione alla festa di Capodanno nel bar di una stazione sciistica svizzera: 40 morti e 100 feriti - Sky News: 'la polizia non tratta l'incidente come attentato terroristico'. ansa.it

Strage alla festa di Capodanno a Crans-Montana, cordoglio di Meloni per le vittime. I testimoni: "Il fuoco partito dalle candele sulle bottiglie di champagne". L'ambasciatore italiano: "Ci vorrà tempo per le identificazioni" #ANSA x.com

È strage alla festa di Capodanno di Crans-Montana, nota località sciistica svizzera. All’una e trenta del mattino, un’esplosione seguita da un incendio ha devastato un locale affollato di giovani. Secondo la Farnesina, ci sono oltre 40 vittime e un centinaio di feri - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.