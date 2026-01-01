Strage a festa di Capodanno a Crans-Montana in Svizzera | 40 morti e 100 feriti Tajani | Non esclusa presenza di italiani
Una tragica esplosione durante una festa di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, ha causato almeno 40 decessi e circa 100 feriti. La Polizia locale esclude cause dolose, mentre il ministro Tajani ha menzionato la possibile presenza di italiani tra le vittime. L’incidente ha sconvolto la tranquilla località sciistica, portando attenzione su quanto accaduto in questa tragica notte di inizio anno.
(Adnkronos) - Sarebbero almeno quaranta i morti e un centinaio i feriti in un'esplosione che ha scosso la località sciistica svizzera di Crans-Montana oggi, martedì 1 gennaio, come informa la Polizia Cantonale vallesana che parla di un "incendio di natura non dolosa". Le fiamme sarebbero partite nei seminterrati del bar 'Le Constellation', informa la polizia, mentre si svolgevano i festeggiamenti di Capodanno intorno all'1.30. Filmati non verificati circolati sui social media mostrano un incendio scoppiato in un bar, dove si stavano svolgendo i festeggiamenti per il Capodanno. Sul posto sono intervenuti diversi elicotteri e i pompieri per domare l'incendio. 🔗 Leggi su Iltempo.it
