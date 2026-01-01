Strade locali e piazze | controllate 360 persone chiuso un ristorante
Nella notte tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026, in tutta la provincia di Brescia, sono state effettuate operazioni di controllo in strade, locali e piazze, coinvolgendo circa 360 persone. A conclusione delle verifiche, un ristorante è stato chiuso. L’attività di sorveglianza si inserisce nelle misure di sicurezza adottate per garantire il rispetto delle normative durante le festività di Capodanno.
Una notte di festeggiamenti sotto stretta sorveglianza quella tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026 in tutta la provincia di Brescia. In occasione del Capodanno, i Carabinieri del Comando Provinciale hanno messo in campo un imponente dispositivo di sicurezza per garantire ordine pubblico e.
