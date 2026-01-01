Strade locali e piazze | controllate 360 persone chiuso un ristorante

Nella notte tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026, in tutta la provincia di Brescia, sono state effettuate operazioni di controllo in strade, locali e piazze, coinvolgendo circa 360 persone. A conclusione delle verifiche, un ristorante è stato chiuso. L’attività di sorveglianza si inserisce nelle misure di sicurezza adottate per garantire il rispetto delle normative durante le festività di Capodanno.

