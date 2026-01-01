Stop ai gettonisti al Punto nascita di Carpi ottimi esiti certificati da Agenas

Il Punto nascita di Carpi ha registrato un calo dei gettonisti, con risultati certificati da Agenas. Quest’anno, i professionisti di pediatria, ginecologia e consultorio hanno realizzato un video per celebrare l’inizio dell’anno, condividendo il percorso nascita e augurando buone feste. Un momento di riflessione sulla qualità dell’assistenza e sui successi raggiunti nel servizio offerto alla comunità.

Salta il trasferimento del punto nascita, 1 mln di euro buttato e lo spoke ostaggio del campanilismo - Stop (ancora non ufficiale) che rischia di far saltare investimenti già realizzati, di bloccare l’organizzazione dello spoke e far ri ... ecodellojonio.it

Tar Campania sospende la chiusura del Punto nascita di Sapri - Stop alla chiusura del Punto Nascita di Sapri: il Tar della Campania, con un decreto monocratico del presidente della I Sezione, ha sospeso l'efficacia della delibera con cui la Regione Campania ... ansa.it

Allerta nei Pronto soccorso dove sono 500 i professionisti che verrebbero a mancare. Alcuni presidi hanno già chiesto di ricorrere ai cosiddetti «gettonisti» - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.