stanlio e ollio i primi underdog

Vi proponiamo Tele.raccomando, la rubrica del piccolo schermo di Klaus Davi CHI SALE (Stanlio e Ollio) Un film di 91 anni fa programmato lunedì mattina su Rai 3 totalizza una media del 4.2%, non tanto lontana dagli share dei talk preserali. Per il servizio pubblico un gradito comeback visto che Annuncio matrimoniale di Stanlio e Ollio fu il primo cortometraggio mandato in onda dalla neonata Rai nel gennaio del 1954. La trama narra di due barbieri (Stan Laurel e Oliver Hardy) che si contendono una donna benestante che però nasconde una seconda vita da spietata killer. I critici parlarono di una favola che metteva in scena la saga di due esponenti della middle class che sognavano di fare il “salto” sociale sposando una ricca vedova, a pochi anni dalla terribile depressione economica del 1929. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

