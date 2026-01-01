Spunta un aereo di nuova generazione | cos' è il J-36 e come può cambiare la guerra

La Cina ha recentemente testato in volo un terzo prototipo del J-36, un nuovo aereo da combattimento di quarta generazione. Questo velivolo mira a migliorare le capacità di attacco a lungo raggio dell'Aeronautica dell'Esercito Popolare di Liberazione (PLA). Il J-36 rappresenta un passo importante nello sviluppo aeronautico cinese e potrebbe influenzare gli equilibri nel settore della difesa aerea.

La Cina ha testato in volo un terzo prototipo del J-36, un aereo da combattimento di nuova generazione che promette di rafforzare in modo significativo le capacità di attacco a lungo raggio dell'Aeronautica dell'Esercito Popolare di Liberazione (PLA). Le immagini diffuse sul web, subito diventate virali, mostrano il velivolo affiancato da un caccia J-10C e confermano che il programma di Pechino sta procedendo a un ritmo sostenuto, attirando l'attenzione degli analisti internazionali. Il J-36 viene generalmente descritto come un ibrido tra caccia e bombardiere pesante, e rappresenta uno dei progetti più ambiziosi della nuova ondata di piattaforme aeree cinesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

