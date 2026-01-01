Sport in tv oggi giovedì 1° gennaio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Ecco un’overview degli eventi sportivi in programma oggi, giovedì 1° gennaio 2026. Tra le competizioni invernali, ciclismo e sci freestyle, troverete orari, programmazione e le modalità per seguire gli eventi in streaming. Una guida utile per chi desidera rimanere aggiornato su ciò che offre il panorama sportivo di Capodanno, con informazioni chiare e precise per una visione senza sorprese.

Anche oggi, giovedì 1° gennaio 2026, nel giorno di Capodanno, ci sarà molto sport da seguire in tv ed in streaming: saranno protagonisti gli sport invernali, con il Tour de Ski di sci di fondo, la Tournée dei 4 Trampolini ed il 2 Nights Tour per il salto con gli sci e le qualificazioni dell’halfpipe per la Coppa del Mondo di sci freestyle, il ciclocross con il Trofee Baal, e tanto altro ancora. La quarta tappa del Tour de Ski 2026 di sci di fondo, valido per la Coppa del Mondo, sarà l’ultima a Dobbiaco: in programma la 20 km pursuit in tecnica classica, con 15 azzurri ancora in gara: al maschile Federico Pellegrino, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Francesco De Fabiani, Giacomo Gabrielli e Simone Mocellini, ed al femminile Caterina Ganz, Federica Cassol, Martina Di Centa, Iris De Martin Pinter, Anna Comarella, Nicole Monsorno, Nadine Laurent e Francesca Franchi. 🔗 Leggi su Oasport.it

