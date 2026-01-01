SpongeBob – Un' avventura da pirati recensione | risate garantite

Ritmo, divertimento, gag, azione e un'animazione che stupisce: la mitica "spugna" torna al cinema con il miglior capitolo dai tempi del primo film (ed era il lontano 2004). In sala. C'è ben poco da recensire in SpongeBob - Un'avventura da pirati, se non dire che il film, diretto dal veterano Derek Drymon, è cinema misurato sulle corde dell'intero nucleo famigliare. Un cinema che si lega a un protagonista molto longevo, nato nel 1997 e ideato da Stephen Hillenburg, che ne ha fatto il cuore (spugnoso) di una serie per bambini - ma non così bambini -, nonché capace di restare, tutt'ora, sulla cresta dell'onda (nel vero senso della parola). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

