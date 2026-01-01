SpongeBob - Un' avventura da pirati la coloratissima spugna di mare al cinema da oggi con Mark Hamill

SpongeBob e i suoi amici tornano al cinema a Capodanno con un'avventura piratesca: la spugna di mare sarà sulle tracce di una leggendaria nave fantasma I film d'animazione sono i migliori amici di grandi e piccini, soprattutto a Natale. Per festeggiare al meglio l'inizio del nuovo anno oggi, 1° gennaio 2026, arriva al cinema distribuito da Eagle Pictures SpongeBob - Un'avventura da pirati, nuovo capitolo nelle peripezie della popolare spugna di mare e dei suoi coloratissimi amici. Stavolta vedremo SpongeBob (doppiato, in originale, da Tom Kenny) addentrarsi nelle profondità dell'oceano per combattere un leggendario nemico, l'Olandese Volante, pirata fantasma spettrale che naviga su una nave fantasma, spaventando gli abitanti di Bikini Bottom. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

