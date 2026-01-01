SpongeBob - Un' avventura da pirati la coloratissima spugna di mare al cinema da oggi con Mark Hamill
SpongeBob e i suoi amici tornano al cinema a Capodanno con un'avventura piratesca: la spugna di mare sarà sulle tracce di una leggendaria nave fantasma I film d'animazione sono i migliori amici di grandi e piccini, soprattutto a Natale. Per festeggiare al meglio l'inizio del nuovo anno oggi, 1° gennaio 2026, arriva al cinema distribuito da Eagle Pictures SpongeBob - Un'avventura da pirati, nuovo capitolo nelle peripezie della popolare spugna di mare e dei suoi coloratissimi amici. Stavolta vedremo SpongeBob (doppiato, in originale, da Tom Kenny) addentrarsi nelle profondità dell'oceano per combattere un leggendario nemico, l'Olandese Volante, pirata fantasma spettrale che naviga su una nave fantasma, spaventando gli abitanti di Bikini Bottom. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: SpongeBob – Un’avventura da pirati arriva al cinema il 1° gennaio 2026
Leggi anche: SpongeBob – Un’Avventura da Pirati: trailer italiano ufficiale
SpongeBob - Un'avventura da pirati, la coloratissima spugna di mare al cinema da oggi con Mark Hamill - SpongeBob e i suoi amici tornano al cinema a Capodanno con un'avventura piratesca: la spugna di mare sarà sulle tracce di una leggendaria nave fantasma ... movieplayer.it
SpongeBob – Un’avventura da pirati - Nel profondo blu di Bikini Bottom, dove la vita scorre tra Krabby Patty e risate contagiose, SpongeBob sente nascere dentro di sé un desiderio più grande: dimostrare al mondo – e soprattutto a Mr. ilcittadinomb.it
SpongeBob - Un'avventura da Pirati, tutto quello che c'è da sapere sul film - Un’avventura da pirati è il nuovo film d’animazione basato sul celebre franchise con protagonista la simpatica spugna di mare. tg24.sky.it
Eagle Pictures. . #SpongeBob - Un’Avventura da Pirati è AL CINEMA! Raduna la tua ciurma di amici e corri in sala! #SpongeBobUnAvventuraDaPirati - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.