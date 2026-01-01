SpongeBob – Un’avventura da pirati arriva al cinema il 1° gennaio 2026

I film d’animazione continuano a essere un punto di riferimento per il pubblico di tutte le età, soprattutto durante le festività natalizie. Per celebrare l’inizio del nuovo anno, oggi 1° gennaio 2026 approda nelle sale italiane SpongeBob – Un’avventura da pirati, il nuovo film dedicato alla celebre spugna di mare, distribuito da Eagle Pictures. Un ritorno atteso che riporta al cinema SpongeBob e i suoi inseparabili amici, pronti a vivere un’avventura ancora più spettacolare, tra gag irresistibili, ritmo serrato e un antagonista leggendario. SpongeBob contro l’Olandese Volante: una nuova sfida negli abissi. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

