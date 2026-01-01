Spari e risse | Capodanno da paura a Milano Cesate Bollate e Senago
Durante il passaggio al nuovo anno, alcuni quartieri di Milano e dintorni hanno registrato episodi di violenza, tra cui sparatorie e risse. In particolare, a Quarto Oggiaro, il quartiere milanese, si sono verificati momenti di tensione che hanno destato preoccupazione tra i residenti. Eventi simili si sono verificati anche a Cesate, Bollate e Senago, evidenziando la necessità di un'attenzione maggiore alla sicurezza durante le festività.
Nella notte fra il 31 dicembre e il primo gennaio il quartiere di Quarto Oggiaro, a Milano, ha vissuto momenti di forte apprensione durante i festeggiamenti per il Capodanno. In diverse strade della zona sono stati uditi botti molto forti e spari, che hanno allarmato numerosi residenti e portato a diverse segnalazioni alle forze dell’ordine. . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Leggi anche: Ci sono 28 case popolari Aler disponibili, bando aperto per Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate M., Novate M., Paderno D., Senago e Solaro
Leggi anche: Bollate, schiuma bianca nel torrente Pudiga, arriva da Senago?
Terrore alla festa di Capodanno, rissa e spari al ristorante Villa Mauriello a Varcaturo - Lite con colpi di arma da fuoco, a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, durante una festa di Capodanno. internapoli.it
Spari durante il veglione di Capodanno al ristorante: 54enne ferito alla pancia e alla gamba a Giugliano - Una rissa tra due gruppo di clienti in un ristorante di Giugliano, nella provincia di Napoli, è degenerata: qualcuno ha fatto fuoco con una pistola, ferendo ... fanpage.it
Capodanno Maranza a Roma: zona Colosseo off-limits tra risse e aggressioni - Da mesi la zona limitrofa al Colosseo è vittima e ostaggio di bande di ... iltempo.it
#capodanno, la cena al ristorante finisce in rissa: lite e spari con le pistole. Terrore tra i clienti e feriti x.com
Dunque, ricapitolando. In questi mesi Palermo e provincia sono teatro di sparatorie, risse nei locali, accoltellamenti, pestaggi e chi più ne ha, più ne metta. In ordine di tempo, sabato notte una ragazza è stata raggiunta da un colpo di fucile sparato da un’auto i - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.