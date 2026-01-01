Spari e risse | Capodanno da paura a Milano Cesate Bollate e Senago

Durante il passaggio al nuovo anno, alcuni quartieri di Milano e dintorni hanno registrato episodi di violenza, tra cui sparatorie e risse. In particolare, a Quarto Oggiaro, il quartiere milanese, si sono verificati momenti di tensione che hanno destato preoccupazione tra i residenti. Eventi simili si sono verificati anche a Cesate, Bollate e Senago, evidenziando la necessità di un'attenzione maggiore alla sicurezza durante le festività.

Spari durante il veglione di Capodanno al ristorante: 54enne ferito alla pancia e alla gamba a Giugliano - Una rissa tra due gruppo di clienti in un ristorante di Giugliano, nella provincia di Napoli, è degenerata: qualcuno ha fatto fuoco con una pistola, ferendo ... fanpage.it

Capodanno Maranza a Roma: zona Colosseo off-limits tra risse e aggressioni - Da mesi la zona limitrofa al Colosseo è vittima e ostaggio di bande di ... iltempo.it

#capodanno, la cena al ristorante finisce in rissa: lite e spari con le pistole. Terrore tra i clienti e feriti x.com

Dunque, ricapitolando. In questi mesi Palermo e provincia sono teatro di sparatorie, risse nei locali, accoltellamenti, pestaggi e chi più ne ha, più ne metta. In ordine di tempo, sabato notte una ragazza è stata raggiunta da un colpo di fucile sparato da un’auto i - facebook.com facebook

