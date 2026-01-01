Spari e bottigliate al ristorante durante il cenone di Capodanno a Giugliano | i feriti sono di Caserta e Pomigliano
Durante il cenone di Capodanno a Giugliano, presso il ristorante
Licola di Giugliano. Follia nella notte al ristorante "Villa Mauriello" a Licola di Giugliano dove, durante la cena di Capodanno, è scoppiata una violenta rissa tra due famiglie.. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: Spari durante il veglione di Capodanno al ristorante: 54enne ferito alla pancia e alla gamba a Giugliano
Spari durante il veglione di Capodanno al ristorante: 54enne ferito alla pancia e alla gamba a Giugliano - Una rissa tra due gruppo di clienti in un ristorante di Giugliano, nella provincia di Napoli, è degenerata: qualcuno ha fatto fuoco con una pistola, ferendo ... fanpage.it
Terrore alla festa di Capodanno, rissa e spari al ristorante Villa Mauriello a Varcaturo - Lite con colpi di arma da fuoco, a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, durante una festa di Capodanno. internapoli.it
Capodanno, la cena al ristorante finisce in rissa: lite e spari con le pistole. Terrore tra i clienti e feriti - Questa notte, i Carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania e della stazione di Varcaturo ... msn.com
