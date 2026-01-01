Spari durante il veglione di Capodanno al ristorante | 54enne ferito alla pancia e alla gamba a Giugliano

Durante il veglione di Capodanno a Giugliano, una sparatoria all’interno di un ristorante ha causato il ferimento di un uomo di 54 anni, colpito alla pancia e alla gamba. L’incidente è scaturito da una rissa tra due gruppi di clienti, che si è sviluppata in modo violento. Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione e avviare le indagini sul fatto.

Una rissa tra due gruppo di clienti in un ristorante di Giugliano, nella provincia di Napoli, è degenerata: qualcuno ha fatto fuoco con una pistola, ferendo un uomo.

