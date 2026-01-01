Spari dal benzinaio durante una lite | trovati due bossoli

Da napolitoday.it 1 gen 2026

Durante la notte di Capodanno, i carabinieri di Acerra sono intervenuti in corso Vittorio Emanuele, presso un distributore Q8, a seguito di una lite tra alcune persone. Durante l’intervento sono stati rinvenuti due bossoli di arma da fuoco, segno di un episodio di spari dal benzinaio. L’indagine è in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto e identificare eventuali responsabili.

Nella notte di Capodanno i carabinieri della stazione di Acerra sono intervenuti in corso Vittorio Emanuele, presso il distributore di carburante Q8, per una lite. Per motivi ancora da chiarire, alcuni clienti avrebbero litigato e uno di questi avrebbe esploso colpi d’arma da fuoco a scopo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

