Spari al benzinaio durante una lite | trovati due bossoli

Nella notte di Capodanno, i carabinieri di Acerra sono intervenuti presso un distributore Q8 in corso Vittorio Emanuele, a seguito di una lite tra persone. Durante l’alterco sono stati trovati due bossoli di arma da fuoco, segnalando un episodio di violenza. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per chiarire l’accaduto e identificare eventuali responsabili.

Nella notte di Capodanno i carabinieri della stazione di Acerra sono intervenuti in corso Vittorio Emanuele, presso il distributore di carburante Q8, per una lite. Per motivi ancora da chiarire, alcuni clienti avrebbero litigato e uno di questi avrebbe esploso colpi d'arma da fuoco a scopo.

Spari durante una lite a Novoli: era una scacciacani - La polizia ha trovato bossoli di una scacciacani, indagini in corso ... rainews.it

Spari durante lite viabilità a Roma - Dalla ricostruzione della polizia, sembra che la discussione sia nata tra una ... lagazzettadelmezzogiorno.it

