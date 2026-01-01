Sparano i botti di Capodanno due 12enni gravemente feriti | uno perde una mano
Nella giornata di Capodanno, due ragazzi di 12 anni sono rimasti gravemente feriti a causa dell'esplosione di botti. Uno di loro ha subito la perdita di una mano. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata del 1° gennaio, evidenziando i rischi legati all'uso improprio di fuochi d'artificio durante le festività.
Due dodicenni sono rimasti gravemente feriti, nella tarda mattinata di oggi 1 gennaio, facendo esplodere dei botti. Soccorsi dal 118, uno dei due, che ha perso una mano, è stato ricoverato. 🔗 Leggi su Leggo.it
