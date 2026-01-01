Un giovane di 19 anni albanese è stato arrestato dai Carabinieri di Marsciano, trovandolo in possesso di sette ovuli di cocaina durante un controllo in auto. L'intervento si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, garantendo maggiore sicurezza nel territorio. L’arresto evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio di droga, anche durante periodi di maggiore afflusso come il Capodanno.

Un 19enne albanese è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Marsciano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L'arresto è avvenuto nel corso di un servizio di controllo del territorio, durante il quale il giovane è stato fermato a bordo della sua autovettura dopo che. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Spaccio di Capodanno, fermato in auto con sette ovuli di cocaina: arrestato

Leggi anche: Fermato in auto con 16 dosi di cocaina: arrestato 22enne

Leggi anche: Fermato in auto e trovato con cocaina: arrestato un 22enne

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Cocaina nel doppiofondo dell’auto e 130mila euro: preso lo spacciatore con il taccuino dei clienti; Notte di controlli sulle strade del Medio Campidano: ketamina nell'auto e guida sotto effetto di alcol; Nove chili di cocaina nella Punto: la droga in un finto serbatoio del gas. Sul mercato avrebbe fruttato 2 milioni di euro; Coca già pronta per far sballare 20 clienti a Capodanno: presi su un’auto sospetta.

Fermato mentre spaccia in auto. In casa trovati droga e 79mila euro - Dopo il pusher 25enne arrestato lunedi dopo un inseguimento e trovato in possesso di oltre 16 grammi di cocaina, un altro spacciatore finisce nella rete dei controlli dei Carabinieri del Nucleo ... ilrestodelcarlino.it

Spaccio di droga nel Fermano, scatta la denuncia per 2 giovani. Trentenne fermato mentre era alla guida in uno stato alterato - FERMO Proseguono con efficacia i controlli dei carabinieri di Fermo mirati a contrastare il fenomeno dello spaccio e dell’uso di sostanze stupefacenti. corriereadriatico.it

Fermato in auto e trovato con cocaina: arrestato un 22enne - Ascoli, 1 dicembre 2025 – La Guardia di Finanza di San Benedetto del Tronto ha arrestato sabato scorso un 22enne albanese residente a Spinetoli, trovato in possesso di cocaina durante un controllo su ... ilrestodelcarlino.it

ABBIATEGRASSO, OPERAZIONE AL PARCO DELLA "FOLLETTA": GIOVANE DENUNCIATO PER SPACCIO. SEQUESTRATI CONTANTI E UNA BOMBA CARTA L’assessore Bonomi: «Guardia alta per l’incolumità a ridosso del Capodanno» L’attività di contro - facebook.com facebook