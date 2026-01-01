Sotto la protezione di San Pio nasce Matteo primo nato dell' anno a Casa Sollievo
Sotto la protezione di San Pio, nasce Matteo, il primo bambino dell’anno a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Giovedì 1° gennaio, presso l’Irccs, si è registrato il primo parto del 2024, portando gioia e speranza alla comunità. Un evento che sottolinea l’importanza della cura e dell’accoglienza in un contesto dedicato alla salute e al benessere.
C'è grande entusiasmo presso l'Irccs Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo per il primo nato dell'anno, giovedì 1° gennaio. Presso l'ospedale San Pio il primo gemito è stato quello di Matteo, alle 16.56. I genitori di San Marco in Lamis Marcello e Angela, hanno festeggiato il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Fiocco azzurro del 2026 al Gom: il piccolo Matteo è il primo nato dell'anno
Leggi anche: Fiaccole e preghiere per Casa Sollievo, in duemila chiedono una ‘grazia’ a San Pio: “Proteggi la tua creatura”
SOTTO LA TUA PROTEZIONE Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio: non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. SUB TUUM PRÆSÍDIUM Sub tuum præsídiu - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.