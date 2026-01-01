Sotto la protezione di San Pio nasce Matteo primo nato dell' anno a Casa Sollievo

Sotto la protezione di San Pio, nasce Matteo, il primo bambino dell’anno a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Giovedì 1° gennaio, presso l’Irccs, si è registrato il primo parto del 2024, portando gioia e speranza alla comunità. Un evento che sottolinea l’importanza della cura e dell’accoglienza in un contesto dedicato alla salute e al benessere.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.