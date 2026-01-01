Sotto il pantalone della tuta nascondeva un sacchetto con bustine di marijuana | arrestato
Un uomo è stato arrestato dai carabinieri di Paternò dopo essere stato trovato con un sacchetto contenente bustine di marijuana nascosto sotto il pantalone della tuta. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al suo fermo, evidenziando l’attenzione costante sul contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona. L’operazione si inserisce nelle attività di controllo del territorio finalizzate a garantire la sicurezza pubblica.
Individuato, fermato e arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Paternò. E' quanto accaduto ad un 27enne di Santa Maria di Licodia responsabile di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I carabinieri di pattuglia sulla gazzella della radiomobile infatti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Eroina purissima nascosta sotto i pantaloni della tuta: blitz della polizia in stazione a San Benedetto. Arrestato 24enne irregolare sul territorio - Lo scorso 18 dicembre, nel corso dei consueti servizi di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, i poliziotti del ... corriereadriatico.it
