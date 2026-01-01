Sono rimasto 10 minuti bloccato dentro poi ho rotto una finestra Pensavo di non farcela | parla un sopravvissuto alla strage di Crans-Montana

Un sopravvissuto alla strage di Crans-Montana ha condiviso la sua esperienza, descrivendo i momenti di emergenza all’interno del locale Le Constellation, dove è rimasto bloccato per dieci minuti prima di riuscire a uscire rompendo una finestra. La sua testimonianza evidenzia l’ansia e la paura vissute durante l’incendio improvviso che ha coinvolto l’edificio.

Un sopravvissuto della strage di Crans-Montana ha raccontato i momenti drammatici in cui “all’improvviso è scoppiato un grande incendio” al Le Constellation. “Pensavamo che saremmo rimasti soffocati,” ha detto in francese. “Mi sono detto che non ce l’avrei fatta, ma sono riuscito a rompere una finestra e a uscire da lì”, ha spiegato ancora il giovane dicendo di essere rimasto bloccato per 10 minuti prima di riuscire a uscire. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

