Necla Ozmen, 55enne cittadina turca, ha avviato una causa legale per ottenere un test del DNA che possa dimostrare la sua presunta parentela con Donald Trump. La donna ha presentato la richiesta dopo un rifiuto iniziale da parte di un tribunale di Ankara, sostenendo di essere sua figlia biologica. La vicenda solleva questioni di identità e diritti, attirando l’attenzione dei media in Turchia.

All’anagrafe è registrata come Necla Ozmen, ha 55 anni ed è una cittadina turca. Secondo l’agenzia di stampa Dha e altri media del Paese sostiene di essere figlia biologica di Donald Trump e ha lanciato una battaglia giudiziaria per riuscire a dimostrarlo, non fermandosi di fronte a un primo rifiuto di una corte di Ankara. La donna afferma di essere nata nel 1970 e di risultare all’anagrafe come figlia di Sato e Dursun Özmen. Quest’ultimo, il padre legalmente riconosciuto, è deceduto nel 2009. La presunta madre adottiva, Sati, le avrebbe raccontato “la verità” nel 2017. “Quando abbiamo visto Trump al telegiornale, la donna che mi ha cresciuta me l’ha indicato e mi ha detto: ‘Quest’uomo è tuo padre'”, ha raccontato Ozmen. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono figlia di Donald Trump, voglio il test del Dna”: una donna turca lancia una battaglia in tribunale

