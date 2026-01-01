Sono entrato nelle chat dei pusher I nomi dei gruppi tra offerte e consigli per evitare l' arresto

Da romatoday.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Analizzo le chat di pusher, esaminando i gruppi dedicati a offerte, consigli e strategie per evitare i controlli delle forze dell’ordine. Attraverso pacchetti personalizzati, promozioni temporanee e prenotazioni per eventi privati, emerge un sistema organizzato. Sono presenti anche proposte di lavoro temporaneo come rider per consegne a domicilio, insieme a suggerimenti utili per ridurre il rischio di arresto.

Pacchetti ad hoc, offerte a tempo, prenotazioni in vista di feste private. Ma anche offerte di lavoro, per così dire, con la possibilità di diventare - a tempo - un rider che consegna la droga a domicilio, e pure i consigli per evitare l'arresto e quindi le “guardie”. Le piazze di spaccio 2. 🔗 Leggi su Romatoday.it

sono entrato nelle chat dei pusher i nomi dei gruppi tra offerte e consigli per evitare l arresto

© Romatoday.it - Sono entrato nelle chat dei pusher. I nomi dei gruppi tra offerte e consigli per evitare l'arresto

Leggi anche: Nelle chat dei genitori no vax, tra richieste di falsi certificati ai medici e dritte per aggirare l’obbligo vaccinale

Leggi anche: Come evitare gli incendi alle canne fumarie? I consigli dei pompieri

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.