Sono 47 i morti nella strage di Capodanno in Svizzera 115 i feriti | Anche 6 italiani dispersi altri sono feriti

Nella notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, un incendio nel bar “Le Constellation” è stato causato da un petardo, provocando 47 vittime e 115 feriti. Tra i feriti ci sono anche sei italiani dispersi o feriti. La tragedia ha sconvolto la comunità locale e le autorità stanno attualmente gestendo le operazioni di soccorso e le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

