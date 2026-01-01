Sondaggi politici Fdi è cresciuto nell'ultimo anno di quasi un punto mentre FI e Lega vanno giù
Secondo l'ultima Supermedia pubblicata a fine 2025, i sondaggi politici mostrano un incremento di quasi un punto percentuale per Fratelli d’Italia, mentre Forza Italia e Lega registrano un calo. Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni si conferma come l’unico partito della maggioranza in crescita nell’ultimo anno. Analizziamo quali potrebbero essere le prospettive elettorali in vista del 2026, basandoci sui dati più recenti.
