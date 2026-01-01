Sondaggi politici Fdi è cresciuto nell'ultimo anno di quasi un punto mentre FI e Lega vanno giù

Secondo l'ultima Supermedia pubblicata a fine 2025, i sondaggi politici mostrano un incremento di quasi un punto percentuale per Fratelli d’Italia, mentre Forza Italia e Lega registrano un calo. Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni si conferma come l’unico partito della maggioranza in crescita nell’ultimo anno. Analizziamo quali potrebbero essere le prospettive elettorali in vista del 2026, basandoci sui dati più recenti.

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è l'unico partito della maggioranza che cresce in un anno: vediamo chi vincerebbe le elezioni nel 2026, secondo l'ultima Supermedia pubblicata a fine 2025.

Nei sondaggi politici Meloni è in risalita Schlein e Conte perdono punti; Sondaggi l’ultima Supermedia dell’anno è un film horror per il Pd Quanto guadagna FdI in un anno.

Sondaggi politici, quali partiti guadagnano più consensi e quali crollano: la classifica di fine anno - Ecco la media dei sondaggi di Termometro politico con le rilevazioni di 4 ... fanpage.it