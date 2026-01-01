Sondaggi politici Fdi è cresciuto nell’ultimo anno di quasi un punto mentre FI e Lega vanno giù
Secondo l'ultima Supermedia pubblicata a fine 2025, i sondaggi politici evidenziano un aumento di quasi un punto percentuale per Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni nell’ultimo anno. Nel frattempo, Forza Italia e Lega registrano un calo. Analizziamo i dati attuali per comprendere le possibili evoluzioni delle preferenze degli italiani e le prospettive per le future elezioni del 2026.
Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è l'unico partito della maggioranza che cresce in un anno: vediamo chi vincerebbe le elezioni nel 2026, secondo l'ultima Supermedia pubblicata a fine 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Nei sondaggi politici Meloni è in risalita Schlein e Conte perdono punti; Sondaggi l’ultima Supermedia dell’anno è un film horror per il Pd Quanto guadagna FdI in un anno.
