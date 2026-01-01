Sondaggi politici Fdi è cresciuto nell’ultimo anno di quasi un punto mentre FI e Lega vanno giù

Secondo l'ultima Supermedia pubblicata a fine 2025, i sondaggi politici evidenziano un aumento di quasi un punto percentuale per Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni nell’ultimo anno. Nel frattempo, Forza Italia e Lega registrano un calo. Analizziamo i dati attuali per comprendere le possibili evoluzioni delle preferenze degli italiani e le prospettive per le future elezioni del 2026.

Nei sondaggi politici Meloni è in risalita Schlein e Conte perdono punti; Sondaggi l’ultima Supermedia dell’anno è un film horror per il Pd Quanto guadagna FdI in un anno.

