Sommer ha un messaggio per i tifosi l’augurio per il 2026 da parte del portiere dell’Inter – VIDEO

Il portiere dell’Inter, Sommer, rivolge un messaggio ai tifosi in vista del 2026. In questo video, esprime i suoi auguri e la speranza di un futuro ricco di soddisfazioni per la squadra e i sostenitori nerazzurri, sottolineando l’importanza della passione e della collaborazione. Un messaggio di fiducia e di stimolo rivolto a tutti coloro che vivono con entusiasmo il percorso dell’Inter.

