Sommer ha un messaggio per i tifosi l’augurio per il 2026 da parte del portiere dell’Inter – VIDEO
Il portiere dell’Inter, Sommer, rivolge un messaggio ai tifosi in vista del 2026. In questo video, esprime i suoi auguri e la speranza di un futuro ricco di soddisfazioni per la squadra e i sostenitori nerazzurri, sottolineando l’importanza della passione e della collaborazione. Un messaggio di fiducia e di stimolo rivolto a tutti coloro che vivono con entusiasmo il percorso dell’Inter.
Inter News 24 Sommer ha un messaggio per i tifosi, l’augurio per il 2026 da parte del portiere dell’Inter. Il VIDEO pubblicato sui suoi canali social. Yann Sommer ha scelto i propri profili social per celebrare il passaggio al nuovo anno. L’esperto portiere svizzero, baluardo difensivo dell’ Inter, ha pubblicato un video immerso in un suggestivo paesaggio innevato per condividere le sue emozioni relative al 2025 appena concluso. Nel suo messaggio, l’estremo difensore dei nerazzurri ha voluto esprimere un profondo senso di gratitudine verso i sostenitori per il costante supporto ricevuto, ripercorrendo idealmente i momenti vissuti nell’ultima stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com
