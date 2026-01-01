Solomon lascia il Villarreal e firmerà per la Fiorentina

Solomon lascia il Villarreal e si trasferisce alla Fiorentina, in un trasferimento che segna un passo importante per entrambe le società. La notizia, annunciata il 31 dicembre 2025, conferma le dinamiche di mercato nel calcio iberico e italiano, con lo spostamento del giocatore che rappresenta un cambiamento significativo per il club spagnolo e la squadra toscana. Un'operazione che si inserisce nel contesto delle strategie di mercato delle rispettive squadre.

2025-12-31 21:13:00 Giorni caldissimi per il calcio iberico! Maniero Salomone diventerà la seconda vittima del mercato invernale del Villarreal. Dopo l'addio di Adria Altimira che ha rescisso nei giorni scorsi il contratto con la squadra di La Plana, il nazionale israeliano lascerà il Villarreal, rompendo così il contratto di prestito che lo legava al sottomarino giallo fino al termine della stagione. Come ha annunciato il giornalista Fabricio Romano, il giocatore lascia il Villarreal per approdare alla Nazionale Fiorentina Italiano. La notizia non è una sorpresa per il club La Plana, già a conoscenza della volontà del giocatore.

