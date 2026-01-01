Solo il 10% delle persone riesce a mantenere i propri buoni propositi entro febbraio. Spesso, infatti, le aspettative iniziali si scontrano con le difficoltà di una reale costanza e con obiettivi poco realistici. Comprendere le ragioni di questi fallimenti può aiutare a impostare strategie più efficaci, aumentandone le possibilità di successo e rendendo più durature le proprie scelte di miglioramento personale.

Ogni fine anno, milioni di persone in tutto il mondo stilano liste di buoni propositi con l’entusiasmo di chi crede davvero che il primo gennaio rappresenti un punto di svolta. Eppure, la realtà racconta una storia ben diversa: secondo studi ed esperti del settore psicologico, solo il 10% delle persone che si impegnano a rispettare i propri propositi li raggiunge davvero. La stragrande maggioranza fallisce, spesso nel giro di pochi giorni o settimane, con un picco di abbandoni che si registra proprio entro febbraio. Ma perché accade questo fenomeno così diffuso? Secondo gli esperti il motivo principale risiede in una verità scomoda: non siamo davvero pronti per implementare i cambiamenti di cui abbiamo bisogno, oppure ci mancano gli strumenti necessari per realizzarli. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Solo il 10% riesce: ecco perché i tuoi buoni propositi falliscono entro febbraio

Leggi anche: 10 buoni propositi per un 2026 a tutta salute

Leggi anche: Il “Bilancio del Benessere”: perché quest’anno non servono buoni propositi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

LIVIA è in clinica, sta facendo esami perché non riesce a mangiare le crocchette ma solo umido. Le hanno riscontrato un lieve soffio cardiaco e dovrà fare anche visita cardiologica ed ecocardio AGGIORNAMENTO Fortunatamente gli esami non hanno evide - facebook.com facebook