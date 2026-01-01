Solidarietà torna il Giocattolo Sospeso per i bimbi in difficolta’

Il “Giocattolo Sospeso” torna nel 2026, offrendo un’occasione di solidarietà e condivisione. La serata, promossa dalla Fondazione Super Sud ETS in collaborazione con Banco Alimentare Campania, si terrà sabato 3 gennaio alle ore 20. Un'iniziativa che mira a sostenere i bambini in difficoltà, attraverso la donazione di giochi e alimenti. Un gesto semplice per contribuire a creare un Natale più solidale per le famiglie e i piccoli bisognosi.

Torna anche nel 2026 Il Giocattolo Sospeso, la serata solidale promossa dalla Fondazione Super Sud ETS in collaborazione con Banco Alimentare Campania, in programma sabato 3 gennaio alle ore 20.30 presso la sede del Banco Mercato S. Severino, in Piazza Don Luigi Giussani 1, in località Sibelluccia (in provincia di Salerno). Un appuntamento che unisce comunità, solidarietà e impegno sociale, con l’obiettivo di trasformare un gesto semplice in un messaggio concreto di vicinanza ai piu’ piccoli. L’iniziativa nasce infatti per raccogliere fondi destinati all’acquisto di giocattoli per i bambini piu’ fragili, in particolare per i piccoli pazienti ricoverati negli ospedali e per quelli ospitati nelle strutture sostenute dalla Fondazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Anche a Novara torna il "Giocattolo sospeso": un regalo per i bimbi e le famiglie in difficoltà Leggi anche: Firenze, torna il Giocattolo sospeso: regali di Natale alle famiglie in difficoltà Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Mercato San Severino il Giocattolo Sospeso 2026 | solidarietà per i bambini fragili. “Il Giocattolo Sospeso”: il 3 gennaio 2026 torna la serata solidale della Fondazione Super Sud ETS e del Banco Alimentare Campania - Torna anche nel 2026 “Il Giocattolo Sospeso”, la serata solidale promossa dalla Fondazione Super Sud ETS in collaborazione con Banco Alimentare Campania, in ... napolivillage.com

“Il Giocattolo Sospeso”: il 3 gennaio 2026 torna la serata solidale della Fondazione Super Sud ETS e del Banco Alimentare Campania per donare sorrisi ai bambini più fragili - "Il Giocattolo Sospeso": il 3 gennaio 2026 torna la serata solidale della Fondazione Super Sud ETS e del Banco Alimentare Campania per donare sorrisi ai bambini più fragili | Magazine ... ilmonito.it

Mercato San Severino, torna l’iniziativa solidale "Il Giocattolo Sospeso" - Raccolta fondi il 3 gennaio per i bambini ricoverati: i doni saranno distribuiti dai volontari negli ospedali Sabato 3 gennaio 2026, presso la sede del Banco Alimentare Campania a Mercato San Severino ... salernotoday.it

'Giocattolo sospeso', a Napoli doni per bimbi in difficoltà

Udine, torna “Giocattoli in Movimento”: solidarietà e riciclo per i più piccoli -> https://www.nordest24.it/udine-giocattoli-in-movimento-solidarieta-3-gennaio - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.