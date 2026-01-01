Solidarietà in Campania una Fondazione per il decennale della morte di Mario Cuomo

In occasione del decennale della scomparsa di Mario Cuomo, una fondazione in Campania si impegna a promuovere iniziative di solidarietà e inclusione sociale. Mario Cuomo, ex governatore di New York e padre di Andrew Cuomo, ha contribuito a creare la Fondazione Mentoring Usa, successivamente adottata in Italia, con l’obiettivo di sostenere giovani a rischio e favorire il loro inserimento sociale. Un impegno che continua a valorizzare i valori di solidarietà e comunità.

Un'associazione in onore del decennale della morte di Mario Cuomo, ex governatore dello stato di New York e padre di Andrew – anche lui ex governatore dello stato di New York -, oltre che fondatore con la moglie Matilda della Fondazione Mentoring Usa, poi replicata in Italia, per recuperare migliaia di ragazzi a rischio con politiche di inclusione e solidarietà sociale. Lo rende noto Sergio Cuomo, uno dei fondatori dell'associazione di volontariato Mentoring Usa-Italia, onlus nata nel 1988. "Il 1° gennaio ricorre l'anniversario della scomparsa di Mario Cuomo, storico Governatore dello Stato di New York, noto per il suo impegno per la giustizia sociale, l'inclusione e la dignità umana.

