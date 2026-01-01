Soleil la prima nata ad Arezzo nel 2026

Soleil, la prima nata ad Arezzo nel 2026, è venuta al mondo poco dopo mezzanotte, pesando 3,525 kg. La nascita rappresenta un momento importante per la città e la famiglia, che si sono detti felici e soddisfatti. La piccola sta bene ed è in buona salute. Questa nascita segna l’inizio di un nuovo anno e di nuove speranze per la comunità locale.

E' una bimba la prima nata ad Arezzo in questo 2026. Il suo nome è Soleil ed è nata 38 minuti dopo mezzanotte, sta bene e pesa 3 chili e 525 grammi. Un maschietto invece l'ultimo bimbo nato prima che scoccasse la mezzanotte: il suo nome è Ben ed ha visto la luce alle 22,56. Fiocco azzurro invece.

AREZZO, BEN E SOLEIL: L'ULTIMO NATO DEL 2025 E LA PRIMA NATA DEL 2026 Due nascite all'ospedale San Donato di Arezzo a distanza di un'ora e mezza, ma con un anno di differenza. https://www.sr71.it/2026/01/01/arezzo-primo-nato-2026-ultim - facebook.com facebook

