Soldi sesso criminalità immobiliare inquinamento | 50 mappe per capire Ravenna
Scopri Ravenna attraverso 50 mappe dettagliate che illustrano vari aspetti della città, tra cui redditi, criminalità, ambiente, demografia, servizi e luoghi di interesse. Un quadro completo e chiaro per comprendere meglio le dinamiche urbanistiche, sociali e culturali di questa importante realtà italiana. Un outils utile per chi desidera analizzare in modo semplice e preciso le caratteristiche di Ravenna.
Redditi, immobiliare, criminalità, ambiente, demografia, ma anche bunker, ristoranti, supermercati e parcheggi per scambisti. Gli articoli di Dossier RavennaToday realizzati nell'ultimo anno raccolgono i numeri e le mappe che descrivono Ravenna - e la Romagna - indagando città per città e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
