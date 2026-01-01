Sky e NOW lanciano Jurassic World – La Rinascita | la saga torna in prima TV con Scarlett Johansson

Sky e NOW introducono Jurassic World – La Rinascita, il settimo capitolo della famosa saga, disponibile in prima TV. Il film, con protagonisti Scarlett Johansson, Mahershala Ali e Jonathan Bailey, sarà trasmesso giovedì 1° gennaio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e on demand. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di avventure e cinema di qualità.

A Capodanno Sky Cinema presenta in prima TV JURASSIC WORLD – LA RINASCITA, l'attesissimo settimo capitolo della saga campione d'incassi con Scarlett Johansson, Mahershala Ali e Jonathan Bailey, in arrivo giovedì 1° gennaio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. JURASSIC WORLD – LA RINASCITA è diretto Gareth Edwards da una sceneggiatura di David Koepp basata sui personaggi creati da Michael Crichton. Il film è prodotto da Frank Marshall e Patrick Crowley, gli storici produttori del franchise di Jurassic.

