Cena di Capodanno a Montecarlo per Jannik Sinner. Con lui i suoi amici sportivi, tra cui i piloti Antonio Giovinazzi, Antonio Fuoco, Alessandro Pier Guidi, e il ciclista Giulio Ciccone. Anche a fine 2024 il numero 2 del tennis mondiale aveva cenato a San Silvestro con i suoi amici, a dimostrazione del fatto che si tratta di un gruppo estremamente affiatato. In molti, tra gli utenti che hanato lo scatto, non hanno potuto fare a meno di notare un'assenza, quella della fidanzata di Sinner, la modella Laila Hasanovic. A pubblicare l'immagine è stato Giovinazzi su Instagram. E a scatenare il mistero è un posto apparecchiato a tavola in primissimo piano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sinner, il posto vuoto alla cena di Capodanno: scoppia il mistero

