Carlos Alcaraz ha ottenuto il riconoscimento per il Servizio Perfetto, battendo Jannik Sinner in una recente sfida. La vittoria si basa sia sul voto popolare che sulla performance nelle Finals. I due tennisti si sfideranno nuovamente il 10 gennaio a Seoul, in un match di esibizione che anticipa i prossimi impegni stagionali.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno il prossimo 10 gennaio, quando si daranno battaglia in un evento di esibizione in quel di Seoul. Sarà il primo testa a testa della nuova annata agonistica tra il numero 2 e il numero 1 del mondo. Il confronto di esibizione previsto nella capitale della Corea del Sud, a cui potrebbe fare seguito uno scambio nel Million Dollar One Point Slam del 14 gennaio, potrebbe rappresentare un antipasto della possibile finale degli Australian Open, prevista sul cemento di Melbourne domenica 1° febbraio. Il confronto a distanza tra i due grandi mattatori del tennis internazionale si è arricchito di un nuovo capitoli nelle ultime ore: Carlos Alcaraz ha vinto il premio per il Servizio Perfetto dell’anno 2025, sempre sotto l’egida dell’ATP, venendo preferito a Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner battuto da Alcaraz: lo spagnolo vince il premio per il Servizio Perfetto. Il voto popolare e la serie delle Finals

Leggi anche: Sinner-Alcaraz la finale delle Atp Finals: numero di Carlos, servizio a zero |Diretta 1-2?Ecco quanto guadagna chi vince le Finals

Leggi anche: LIVE Sinner-Alcaraz 2-3, ATP Finals 2025 in DIRETTA: lo spagnolo risale da 15-30

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sinner e Alcaraz, un trono per due nel tennis. Pronti a dominare anche il 2026; Sinner-Alcaraz, parla Nadal: «Jannik più metodico, ha uno schema solido e definito. Carlos è più imprevedibile». Poi difende il murciano; Alcaraz e il nuovissimo tatuaggio di New York, i social: Sta diventando come Kyrgios; Alcaraz-Aliassime, la semifinale delle Atp Finals: orario, dove vederla e precedenti. Il vincente sfiderà Sinner.

Sinner battuto da Alcaraz: lo spagnolo vince il premio per il Servizio Perfetto. Il voto popolare e la serie delle Finals - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno il prossimo 10 gennaio, quando si daranno battaglia in un evento di esibizione in quel di Seoul. oasport.it

Sinner vs Alcaraz: chi ha davvero dominato il 2025 tra Slam, record e ranking - Il nuovo anno bussa alle porte e, nel grande teatro del tennis mondiale, il copione è già scritto: ... oasport.it