Sindrome da eccesso festivo | cosa succede al sistema immunitario quando stravolgiamo sonno e alimentazione durante le feste

Durante le festività, le abitudini alimentari e il ritmo sonno-veglia spesso subiscono variazioni significative. Pasti abbondanti, consumo di alcol e orari irregolari possono influire sul sistema immunitario, mettendo a dura prova l'organismo. Conoscere gli effetti di questi cambiamenti aiuta a mantenere un equilibrio più equilibrato e a sostenere la salute durante tutto il periodo natalizio.

Pasti abbondanti, copiose quantità di alcol e ritmi scompensati: nel periodo natalizio il corpo entra in una fase di adattamento forzato. La scienza mostra che il sistema immunitario è tra i primi a risentire di questo squilibrio, anche quando tutto sembra «solo» parte delle feste. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Sindrome da eccesso festivo: cosa succede al sistema immunitario quando stravolgiamo sonno e alimentazione durante le feste Leggi anche: Il Natale tra aumento di dopamina e sindrome del Grinch: cosa succede nel nostro cervello durante le feste Leggi anche: Sistema di ‘lavaggio’ in tilt, ecco cosa succede al cervello senza sonno Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sindrome da eccesso festivo: cosa succede al sistema immunitario quando stravolgiamo sonno e alimentazione durante le feste - Pasti abbondanti, copiose quantità di alcol e ritmi scompensati: nel periodo natalizio il corpo entra in una fase di adattamento forzato. vanityfair.it

Esofago lacerato dopo il pranzo di Natale: comprendere la sindrome di Boerhaave - Un uomo di 77 anni si trova in grave pericolo dopo aver consumato un pasto festivo abbondante, sviluppando la sindrome di Boerhaave. notizie.it

Mangia troppe lenticchie a Santo Stefano, rischia di morire per una rara sindrome - Sindrome di Boerhaave dopo il pranzo di Natale: un anziano salvato a Trento grazie a un intervento chirurgico d’urgenza durato oltre quattro ore. blogsicilia.it

Questo Natale, meno può essere di più. Sempre di più si parla della “sindrome del bambino iperregalato”: quando i piccoli hanno più di quanto possano realmente gestire. Questo eccesso può rendere difficile la loro tolleranza alla frustrazione, far loro ap - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.