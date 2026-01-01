Sindaco si tuffa in mare nelle acque gelide del Gargano | Abbiate più coraggio

Il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, ha partecipato a una tradizione annuale tuffandosi nelle acque fredde del Gargano. L'evento, che si svolge all'Isola che non c'è, rappresenta un gesto simbolico per affrontare l'anno nuovo con coraggio e determinazione. Con questa iniziativa, si invita la comunità a superare le proprie paure e ad affrontare le sfide future con spirito positivo.

"A volte bisogna raccogliere le sfide!", con questo incipit il sindaco di Manfredonia Domenico La Marca ha inaugurato il nuovo anno, tuffandosi insieme ai cittadini dell'Isola che non c'è, nelle acque sipontine altezza 'Acqua di Cristo', un rituale, quello del bagno di Capodanno, che si ripete.

Tuffo di Capodanno a Fano: oltre 50 persone per il primo bagno con acqua a 8 gradi - Tradizione rispettata anche nel 2026 sulla spiaggia di Sassonia: una trentina di temerari si sono tuffati in mare alle 11.

Reggio, tuffo in mare di Capodanno. Falcomatà: ‘Identità e rinascita. Evento che cresce con la città’ - Inauguriamo al meglio questo nuovo anno" le parole di Falcomatà ... citynow.it

Sindaco Bari manca il tuffo di Capodanno, "ho l'influenza è una buona scusa" - Leccese sui social: "Ogni tanto fermarsi è necessario, anche se per un sindaco è difficile, ed è l'occasione per rimettere a fuoco ciò che conta davvero. rainews.it

Capodanno a Bari, anche Decaro si tuffa nel mare di Pane e Pomodoro - facebook.com facebook

