Silvia Uras replica a Maria Esposito | Nessuno sapeva di noi se credo nell'amore è perché l'ho visto nei tuoi occhi

Silvia Uras ha risposto a Maria Esposito dopo la loro recente comunicazione pubblica. La replica sottolinea un sentimento di intimità e complicità, evidenziando come il loro rapporto sia rimasto nascosto agli occhi degli altri. In poche parole, Uras afferma che il loro legame è stato vissuto solo tra loro, e la fiducia reciproca ha rafforzato la sua convinzione nell’amore.

