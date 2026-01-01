Siamo noi la controparte del governo il gemellaggio con Gaza non è una minaccia ma un ponte contro la barbarie | Lucano riunisce Riace in assemblea e scrive a Mattarella

Lucano ha convocato un’assemblea a Riace, sottolineando che il gemellaggio con Gaza rappresenta un ponte di pace e dialogo, non una minaccia. In una lettera al Presidente Mattarella, ha evidenziato come i popoli di Riace e Gaza condividano un desiderio comune di giustizia, libertà e pace, ribadendo l’importanza di promuovere incontri e iniziative che favoriscano la comprensione reciproca e il rispetto tra le comunità.

“I cuori dei popoli di Riace e Gaza battono all’unisono e allo stesso ritmo di tutti i popoli che soffrono sulla terra e che chiedono pace, giustizia e libertà. Non ci arrendiamo alla barbarie in nome della solidarietà tra i popoli”. Nel corso di un’assemblea pubblica, il sindaco di Riace Mimmo Lucano ha difeso il gemellaggio che il suo Comune ha sottoscritto lo scorso agosto con la città di Gaza e ha contestato il parere negativo espresso il 24 dicembre dal governo Meloni e dal ministero degli Esteri secondo cui l’iniziativa “sarebbe suscettibile di arrecare un grave pregiudizio alla politica estera italiana”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Siamo noi la controparte del governo, il gemellaggio con Gaza non è una minaccia ma un ponte contro la barbarie”: Lucano riunisce Riace in assemblea e scrive a Mattarella Leggi anche: Mimmo Lucano scrive a Mattarella dopo il "no" al gemellaggio con Gaza: "Non è una minaccia ma una sfida al silenzio" Leggi anche: Gemellaggio con Gaza negato, Lucano annuncia assemblea pubblica a Riace La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il mancato gemellaggio tra Riace e Gaza City - Il ministro agli Affari Regionali Calderoli: "potrebbe "arrecare un grave pregiudizio alla politica estera italiana" ... rainews.it

Il governo Meloni blocca il gemellaggio Riace-Gaza. “Pregiudizio per politica estera”. Lucano: “Senza parole” - Il ministro Calderoli comunica il parere negativo per "legami con Hamas". ilfattoquotidiano.it

Quando parla chi difende i diritti umani, non esiste controparte che non sia violenza e sopraffazione. Nessun politico dovrebbe pensare esista un “confronto”, altrimenti si legittima chi sta abusando dei diritti fondamentali degli altri. Ma chi volevano ascoltare, gl - facebook.com facebook

