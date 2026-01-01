Si ustiona gravemente la notte di Capodanno | ricoverato al centro grandi ustioni di Pisa

Durante la notte di Capodanno, un uomo si è presentato autonomamente al pronto socorso di Montevarchi, riportando gravi ustioni. Probabilmente causate dall’esplosione di petardi o fuochi d’artificio, le ferite sono state ritenute di notevole gravità. Il paziente è stato trasferito al centro grandi ustioni di Pisa per le cure specialistiche. La vicenda evidenzia ancora una volta i rischi associati ai petardi durante le festività.

