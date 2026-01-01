Si ustiona gravemente la notte di Capodanno | ricoverato al centro grandi ustioni di Pisa
Durante la notte di Capodanno, un uomo si è presentato autonomamente al pronto socorso di Montevarchi, riportando gravi ustioni. Probabilmente causate dall’esplosione di petardi o fuochi d’artificio, le ferite sono state ritenute di notevole gravità. Il paziente è stato trasferito al centro grandi ustioni di Pisa per le cure specialistiche. La vicenda evidenzia ancora una volta i rischi associati ai petardi durante le festività.
MONTEVARCHI – Si è presentato autonomamente all’ ospedale del Valdarno, a Montevarchi, con gravi ustion i probabilmente a causa dei botti di Capodanno. È successo ieri notte all’1,30 circa quando il 25enne si è recato al triage dell’ospedale La Gruccia. Le condizioni serie hanno richesto l’intervento dell’ elisoccorso che lo ha trasportato d’urgenza, seppur in codice giallo, al centro grandi ustioni di Cisanello a Pisa. . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
