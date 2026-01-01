Si ferisce coi botti | un uomo ricoverato al San Gerardo prognosi di oltre 40 giorni

Durante la notte di Capodanno, due uomini sono rimasti gravemente feriti a Milano a causa di esplosioni di botti. Uno di loro è stato trasportato al Policlinico San Gerardo di Monza, dove si trova in condizioni critiche con una prognosi di oltre 40 giorni. L'incidente sottolinea i rischi associati all’uso dei fuochi d’artificio illegali e l’importanza di rispettare le norme di sicurezza.

Si ferisce gravemente con un botto: un uomo è ricoverato al San Gerardo di Monza. Come riferisce Ansa sono due le persone che a Milano nella notte di Capodanno sono rimaste gravemente ferite in seguito allo scoppio dei botti.Si tratta di due uomini di 21 anni e di 50 anni.

