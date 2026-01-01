Si fa saltare tre dita con un petardo e finisce in ospedale Ma lui vuole ancora festeggiare e lo riportano al pronto soccorso | l’impresa di un 24enne a Napoli

Un giovane di 24 anni è stato ricoverato in ospedale a Napoli dopo aver subito un grave infortunio alle dita causato da un petardo. Nonostante l’incidente, il ragazzo ha deciso di tornare al pronto soccorso per continuare a festeggiare. L’episodio si è verificato presso l’ospedale Pellegrini, dove i medici hanno verificato le sue condizioni e prestato le cure necessarie.

Devono aver pensato a un errore i medici del pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini di Napoli, quando hanno rivisto il nome di un 24enne sul registro degli accessi. E invece il ragazzo aveva proprio varcato la soglia per la seconda volta, anche quella con una certa urgenza. Il 24enne di Roma è riuscito a ferirsi per due volte nella stessa notte, mentre festeggiava con petardi e fuochi d’artificio l’arrivo del nuovo anno per le strade della città partenopea. La prima volta che i medici del pronto soccorso si sono visti arrivare il 24enne, la diagnosi è stata drastica: addio a tre dita di una mano per colpa dell’esplosione di un petardo. 🔗 Leggi su Open.online

